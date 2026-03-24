〈「事情もわからないのに好き放題言いやがって」建築関係者の顰蹙を買うかもしれないけど紹介したい…マニアが薦める日常空間をバグらせる“コンクリむき出し”の巨大建造物の魅力〉から続く「いったいここはなんなんだ!?」【画像】「宇宙基地」のような姿で海にポツンと浮かぶ…高知の果てに実在する海中展望台を写真で一気に見る「どうしてこうなった!?」つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在