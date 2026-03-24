石丸素介さん（42）は、小学校時代の担任教諭による性被害の事実と後遺症の損害が、最高裁判所によって認められたのは2024年のことだ。【画像】服役中の元ベビーシッターの男性から筆者に届いた手紙しかし、その加害者の元担任・田中耕一郎容疑者（75）は2025年末に男児への性犯罪の疑いで逮捕された。なぜ、性犯罪は繰り返されるのか。この疑問を解くカギとなる手紙が、「文藝春秋PLUS」で「ルポ男児の性被