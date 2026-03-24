「良かった、彼が死んだことをうれしく思う。」【画像】夫・山本氏とウェディングドレス姿…髪は茶髪でアップ、微笑みながら2人で歩く結婚披露宴の高市早苗を見るトランプ米大統領のSNSでの投稿である。亡くなったのは、いわゆる「ロシア疑惑」の捜査を指揮した元FBI長官のロバート・マラー氏だ。政治的に対立した人物とはいえ、その死を歓迎するかのような言葉を公に発するのは異様と言っていい。こうした人物が現在のアメリカ