新たに家選びをする際に、多くの場合、不動産屋の扉を叩く。またローンを組む場合には金融機関を利用する。これまでの人生でそんなに多くの機会で不動産屋に足を運ぶことも少ないし、銀行からローンでおカネを借りることも少ないはずだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）にこにこと愛想のよい不動産屋や銀行員であっても腹の中で考えていることはちがっている。大手の不動産屋は果たして安心か？まず家選びをする場合、