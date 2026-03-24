俳優の飯島直子が22日放送の『ボクらの時代』（毎週日曜前7：00）に出演。飯島の“ファン思い”の行動を共演者が心配する場面があった。【写真】「すでに色気があって、カッコイイ」19歳・飯島直子の“成人ショット”※写真2枚目この日は俳優・歌手の小泉今日子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。飯島の人柄についてYOUは「小さい頃から正しいんですか？すごく優しくていい子」と