ドローンが飛行中のKa-52攻撃ヘリを撃墜ウクライナ国防省は2026年3月20日、ドネツク州でロシア軍のKa-52攻撃ヘリコプターをドローンによって撃墜したと発表し、その映像を公開しました。【映像】ロシア軍のKa-52攻撃ヘリがドローンの攻撃で撃墜される瞬間Ka-52攻撃ヘリは、メインローターが上下に2組あり、尾部ローター（回転翼）がない二重反転式と呼ばれる構造が特徴。ロシア空軍の主力攻撃ヘリとしてウクライナへの全面侵攻