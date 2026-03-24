レザーシューズが流行っていたのはいつだっただろう？ そう思ってしまうほどスニーカーブームが続いていましたが、ここ1、2年でその潮目にいささか変化が表れ、ローファーやそのデザインを取り入れたローファースニーカーがトレンドとして巷を賑わせています。その流れはローファーだけに留まらず、ほかのレザーシューズにも派生。革靴そのものだけではなく、さまざまなレザーシューズをモチーフにしたスニーカーも続々と登場して