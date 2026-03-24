大江戸温泉物語Premium長崎ホテル清風は、4月29日にリニューアルオープンする。客室は全室を「和色」をテーマに改装し、「霞千草」「土山吹」「東雲青藤」の3種類のデザインを設ける。稲佐山の中腹に位置する客室からは長崎市街の街並みを望める。プレミアムラウンジを新設し、世界新三大夜景の長崎の夜景を眺めながら過ごせる空間とする。ドリンクは生ビールを含むアルコールやソフトドリンクを無料で提供する。大浴場は最上階と3