日本代表の敗退を受け、さまざまな議論が飛び交う中でピッチクロックも話題となった(C)Getty Images米医師が研究したピッチクロック導入のリスク野球日本代表「侍ジャパン」が、史上ワーストとなるベスト8で姿を消したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。連覇を期待された中での早期敗退を受け、“ある議論”が沸き上がった。それは「ピッチクロックをNPBでも取り入れるべき」というものだ。【動画】OP戦登板で出た160