進路をかけた大学受験の当日。ただでさえ緊張しているのに、大雪で電車が大幅に遅延。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちしかも初めて来た場所だったら......。心細いことこの上ない状況で、やっと来た電車は既にすし詰めで乗れない。人生最大のピンチに、どうする。――神奈川県在住の50代女性・Kさんの思い出。＜Kさんからのおたより＞もう35年くらい前の話です。多浪生で、大学受験のため田舎から大学のある初めて