東京女子プロレスは昨年7月に次いで3月17日（日本時間18日）から22日（同23日）まで2度目のテキサスツアーを開催し、大盛況で幕を閉じた。前回は3大会だったが、今回はオースティン（2DAYS）、ダラス、ヒューストンで開催し、大会数も増やした。最終戦の「TJPWTEXASSTAMPEDE―Houston」は22日（日本時間23日）、ヒューストン・ポスト・ヒューストンで行われ、超満員札止めの415人（主催者発表）の観衆を動員した。メ