NHK「ばけばけ」では、小泉八雲と妻セツの東京生活は駆け足で描かれ、フィナーレを迎える。桜美林大学准教授の西山守さんは「松江よりも長かった東京生活にこそ八雲が作家として大成したヒントが隠されている。また八雲の死後のセツの『意外な才能』には目を見張るものがあった」という――。■松江はたった1年3カ月、東京には8年住んだ朝ドラ「ばけばけ」もいよいよ終盤に入り、小泉八雲の晩年の日々が描かれている。本ドラマは小