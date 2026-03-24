3月25日（水）に大井競馬場で行われる、京浜盃（Jpn2・3歳・ダ1700m）の枠順は下記の通り。羽田盃前哨戦は少頭数7頭立てに。前走の交流重賞ブルーバードカップを制したフィンガーは1枠1番へ。連勝を決めて本番へ繋ぎたいところ。注目の発走は20時10分。【ブルーバードカップ】戸崎圭太フィンガーが交流重賞初制覇少頭数7頭立て1枠1番フィンガー牡3・56.0・戸崎圭太田中博康・美浦2枠2番アイリーズ牡3・56.0・野畑凌小久保智・浦