女優・松岡茉優のマネジャーが２４日までにインスタグラムを更新した。フジテレビ系で２１日に放送された土曜プレミアム「ＥＮＧＥＩグランドスラム」にお笑いコンビナインティナインの岡村隆史、矢部浩之と共にＭＣとして出演した松岡。「先日ＥＮＧＥＩグランドスラムに出演させていただきました！皆さま、久しぶりの生放送はいかがでしたか？松岡も笑いっぱなしの生放送をとても楽しんでおりました！」とつづり、白のシー