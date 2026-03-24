4月の始業日から3日目までは「黄金の三日間」と呼ばれ、学級経営の成否が決まる大切な時期とされている。ここでどんな関係を築くかによって、その後の生徒の伸びがまったく変わると言っても過言ではない。ここでは家庭に恵まれなかったある男子生徒が、4月に長谷川氏と「良い出逢い」を経験し、どう変容していったかを追う。『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）に関係する特別記事をお届けし