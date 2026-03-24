突然ですが、「BSE」の正式名称知っていますか？2000年代に話題になった…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「牛海綿状脳症」でした！BSEとは「牛海綿状脳症」の略称です。牛の脳や神経組織に異常が起こる病気で、日本では一般に「狂牛病」として広く知られています。病気が進行すると、牛の脳の組織にスポンジのような小さな穴が多数できることから、「海綿状脳症」という名前が付けられています。この病気の原因は細菌