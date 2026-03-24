CJ FOODS JAPANは2026年3月17日、都内で「bibigoマンドゥ餃子新商品発表会」を開催。金代表取締役、マンドゥ事業部部長の狩野英孝さん、森脇梨々夏さん、ゲストのモグライダーが登壇しました。発表会では日本市場の事業戦略に加え、新商品｢マンドゥ餃子｣の魅力が語られました。狩野部長のアイデアが活きた新商品｢マンドゥ餃子｣をご紹介します。 韓国の伝統と日本の好みを融合した｢戦略的｣新商品 発表会の冒頭、金(キム)