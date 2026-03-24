新井カープ４年目となる今季の開幕まで残り３日。新井貴浩監督（４９）は開幕戦で１番から４番にドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝から始まるドラ１カルテットを起用することを明言。打線はオープン戦で１２球団２位タイとなる１３本塁打を記録するなど、変革の予感が漂う。８年ぶりのＶ奪還へ−。赤ヘル打線復活のカギを分析する。新井カープ４年目のオープン戦は６勝１１敗１分の１０位で幕を閉じた。勝敗以上に