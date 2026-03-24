開幕ローテーションの6人が内定したソフトバンクの先発投手陣が23日、みずほペイペイドームで練習を行った。ランニングなどに汗を流した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）は来日1年目で開幕ローテ入り。台湾出身の右腕は「特別な気持ちはないけど、しっかり準備して、練習した成果を全部出し切りたい」と意気込んだ。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表で参加し1試合に登板。チームに再合流後は、18日の