JR日田駅待合室に、大分県日田市内の高校卒業生約120人と、駅員ら卒業生を応援する約130人のメッセージが飾られている。桜の花びらのメッセージカードに、一人一人が将来の夢や駅への感謝などを書き込んだ。設置は27日まで。日田駅は日田高、日田林工高、日田三隈高、昭和学園高、藤蔭高の生徒たちが通学などに利用。七夕やクリスマスの飾り付けなど、駅主催イベントにも高校生が積極的に参加している。「卒業しても日田を忘れ