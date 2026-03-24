ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年から、大分県日田市民の有志が毎週金曜日、JR日田駅前で平和を訴えるメッセージボードを掲げて立つ「スタンディング」を続けている。途切れることなく、今月27日で200回の節目を迎える。今なお戦闘は収束しないばかりか、パレスチナ自治区ガザやイランなど世界各地で起こる戦禍。有志は「市民や兵士が次々に犠牲になる。何とかストップさせないと」と危機感を募らせ、強く平和を訴え