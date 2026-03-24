22日に投開票された熊本県和水町長選は、無所属現職の石原佳幸氏（52）が元町議で無所属新人の荒木宏太氏（41）を約1300票差で破り、再選を果たした。石原氏は事務所に集まった支持者を前に「新たに掲げた政策にしっかり取り組み、成果を残し、選んで良かったと思ってもらえる町政を進めたい」と抱負を語った。1期目の4年間、「少子高齢化が最大の課題」として、小中学給食費の無償化や2歳児までの保育料無償化、住宅新築への