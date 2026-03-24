九州のアマチュア棋士が競う第49期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の熊本県予選大会は20日、熊本市中央区の県教育会館で開かれ、本大会3位が3回の森崎盛一朗さん（32）＝熊本市中央区＝と、本大会出場2回目の医療事務、岩永凌さん（27）＝合志市＝が県代表に決まった。2人は、5月10日に福岡県久留米市の久留米シティプラザである本大会に出場する。森崎さんは2022年以来、6回目の本大会出場。4年ぶりとあって「久しぶ