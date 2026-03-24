第98回選抜高校野球大会で、熊本工は第6日の24日に初戦を迎え、大阪桐蔭（大阪）と対戦する。熊本工の田島圭介監督と大阪桐蔭の西谷浩一監督に、意気込みや展望を聞いた。（山下真）−相手チームの印象は。田島非常に総合力が高く、名実ともに高校野球を引っ張る学校だ。打のチームの印象が強いが、投手力や脚力も高い。西谷伝統中の伝統校で、選手たちはきびきびと礼儀正しく、高校生の模範となるような学校だと思