熊本市議会は23日、定例会の最終本会議を開き、総額4378億4千万円の2026年度一般会計当初予算案や学校給食費条例の一部改正案、同日追加提案された教育委員の人事案など会期中に上程された175議案を原案通り可決、同意、承認して閉会した。主な事業は、熊本地震10年の関連事業25件に2億5千万円、復旧・復興費では熊本城修復に36億円など。議長選もあり、新議長に田中誠一氏（80）＝自民、南区＝を選出した。議長は8年連続で1