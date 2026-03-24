前途ある高校生の尊い命が失われる事故に言葉もない。それも学校の平和学習の機会にである。沖縄県名護市辺野古沖で同志社国際高（京都府）の生徒18人と乗組員3人が分乗した小型船2隻が転覆し、高校生と船長の2人が死亡した。けがをした生徒も12人いる。運航の安全管理に問題はなかったか。原因の徹底究明を求めたい。現場海域では米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）を移設する新基地建設に向け、政府が埋め立て工事を進