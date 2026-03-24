長崎県佐世保市議会は23日、定例会最終本会議を開き、議員定数を現在の33から29に削減する条例改正案を可決した。次の選挙から適用する。このほか総額1338億7730万円の2026年度一般会計当初予算案や、市長の退職手当を1割程度削減する条例改正案などを、いずれも原案通りに可決するなどし、閉会した。（重川英介）