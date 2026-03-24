熊本県宇土市出身の父と台湾人の母を持ち、中国国民党政権による民衆弾圧事件「二・二八事件」で多くの命を救い、拷問の末に公開処刑された弁護士の生きざまに迫るドキュメンタリー映画「湯徳章−私は誰なのか−」が、熊本市中央区のDenkikanで上映されている。20日には監督の2人が舞台あいさつし、制作の狙いを語った。日本統治下の台湾の台南に生まれた湯徳章（1907〜47）は、8歳で警察官だった父を亡くし、自らも父と同じ職