西海市と長崎市の一部で路線バスを運行する「さいかい交通」（西海市）は来月1日から、長崎市の離島・池島と外海地区の一部のコミュニティーバス路線を廃止する。長崎市の委託を受けて運行してきた。廃止によって2路線合わせて平日29便、土曜16便の減便となる。担当者は「運転手不足や利用者の減少によって判断した」と話した。このほか、西海市内の路線で土曜1便、日曜・祝日4便を減便する。（貞松保範）