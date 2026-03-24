長崎県弁護士会は2026年度の新執行部を発表した。新会長に北爪宏明氏（43）＝長崎市＝が就任する。任期は4月1日から1年間。北爪氏は京都大経済学部卒で、2007年に弁護士登録。22、23年度に県弁護士会の副会長を務めた。副会長には有馬理（62）、永岡亜也子（44）、古市寛（48）、伊藤岳（46）の4氏が就く。（鈴鹿希英）