福岡県飯塚市のいいづかスポーツ・リゾート「ザ・リトリート」と県営筑豊緑地で4月21〜26日に開かれる「天皇杯・皇后杯第42回飯塚国際車いすテニス大会」について、主催する日本車いすテニス協会と九州車いすテニス協会が大会運営費の協賛を募っている。40年超の歴史を誇る大会は今年から「WT1000」と、従来の「スーパーシリーズ」から名称を変更。国際テニス連盟（ITF）による世界四大大会に次ぐ格付けは変わらない。昨年は16