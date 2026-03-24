アイガモ農法に取り組む「合鴨（あいがも）家族古野農場」（福岡県桂川町寿命）で4月4日から計9回、恒例の有機農業講座が開かれる。簡単な器具で素早く除草ができる「ホウキング」や野菜の苗作り、害虫対策といった有機農業の手法を学ぶ。受講者を募集している。講座は毎回土曜日で、午前9時〜正午（最終回は午前10時〜午後3時）。教えるのは、アイガモ農法の第一人者として知られる古野農場の古野隆雄さんと家族。主な内容は