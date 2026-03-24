長崎刑務所（諫早市）が今月上旬、出所者の採用を検討する事業者向けの見学スタディツアーを開いた。3年前から年に一度実施してきたが、本年度は事業者側からの要望で2度目の開催となり、運送業者など39社59人が参加して盛況に。長期化する人手不足が背景にあるとみられ、出所した人々の社会定着にも一役買う形となっている。長崎刑務所の収容者は463人（9日現在）で平均年齢は54・9歳。罪名は窃盗が5割、覚醒剤取締法違反が3