NPO法人「みらいシネマ福岡」は4月5日午後1時から、映画「海を駆ける」（2018年、107分）の上映会を福岡市中央区六本松4丁目の市科学館6階サイエンスホールで開く。視覚や聴覚に障害のある人、車いすの人、小さい子など、誰もが一緒に楽しめる「ユニバーサル映画」の催し。字幕付きで、音声ガイド機器の貸し出し、車いす席がある。「海を駆ける」は深田晃司監督、主演はディーン・フジオカさん。インドネシアでロケをしたファ