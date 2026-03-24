有明海の干潟で泥まみれになりながらさまざまな競技に挑む、佐賀県鹿島市の名物イベント「鹿島ガタリンピック」について、実行委員会は23日、今年は5月31日に開催すると発表した。新競技も加わって全9競技となり、競技参加者1400人、観覧数3万人を見込む。古賀将臣実行委員長は「今年は高校生が初めて運営に入る。大切にしてきた伝統を守りつつ新たな挑戦に取り組む」と話している。1985年に始まり今回で42回目。今年のテーマ