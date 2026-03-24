福岡県朝倉市内の飲食や雑貨店が出店し、ライブや短編映画上映など地域の資源や文化が集結するイベント「ナガノートデパートメント」が28日午前10時〜午後5時、同市甘木の家具メーカー「ナガノインテリア工業」で開かれる。入場無料。5回目の今回は「朝倉市×福岡市南区」と銘打ち、地元の13店舗のほか南区で人気のパンやみそ、ベトナム料理など6店が参加。都市部と地元の店舗が集まり、新しい交流の場を目指している。フリー