西日本政経懇話会3月例会は31日正午から福岡県久留米市櫛原町の萃香園ホテルで開催します。NPO法人となりのかいご代表理事の川内潤氏が「親不孝介護で離職を防ぐ！経営者・自治体が取り組むべきこととは？」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費7万2000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金8000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。