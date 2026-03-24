九州大と英グラスゴー大は23日、共同の教育課程を編成できる制度「ジョイント・ディグリー・プログラム（JDP）」に基づき、社会や環境の持続可能性を研究する新学科「国際連携学科（仮称）」を開設すると発表した。学生は卒業時に両大学合同の学位を取得できる。学部間でのJDPは珍しく、国立大では初めてという。