福岡市中央区春吉の飲食店と地域住民でつくるボランティアグループ「H.A.R.U（ハル）」が、校区内の小中学生を対象に行う弁当配布事業が今月、開始から3年を迎えた。活動の形態や主体が広がりを見せている子ども食堂の一種。同区では繁華街にある地域性を生かし、飲食店と連携した支援が進んでいる。
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