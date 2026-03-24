山口フィナンシャルグループ（FG、山口県下関市）は4月に入社予定の大卒内定者を対象に、傘下3銀行でのアルバイト勤務を初めて受け入れている。事前に現場業務を経験してもらうことで、内定辞退や入社後の早期離職を抑える狙い。一部のメガバンクや地方銀行でも同様の取り組みが広がっている。