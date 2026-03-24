長崎県教育委員会は23日、担任を務める学級の児童に対し、ゴキブリを意味する「G」と呼ぶなどの暴言を吐いたとして、長崎市立小学校の男性教諭（64）を戒告の懲戒処分にした。県教委によると、教諭は昨年7月、保護者との二者面談で児童について「努力もしないのに、できるのでむかつく」と発言。9月には児童に対して「転生できるのはGだけだ」と述べ、同月末まで日常的に児童を「G」と呼んだ。保護者が10月に小学校に相談し