日本水連は23日、東京都内で記者会見を開き、今秋の愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）に臨む競泳代表として女子はチーム最年長となる35歳の鈴木聡美（ミキハウス）＝福岡県遠賀町出身＝ら17人、男子18人の計35人を選出して発表した。鈴木は同じ平泳ぎ代表で、20歳の加藤心冨（スウィン鴻巣）と協力して世界に挑むことを誓った。「加藤選手と一緒に、表現が合っているかわからないが『新旧』一緒に力を合わせて頑張りたい」。