柔道の全国高校選手権が27、28の両日、東京・日本武道館で開かれる。女子57キロ級に挑む香椎（福岡）の川分花（3年）は「どんな相手でも前に前に、強気で攻めていきたい」と、初の大舞台で躍動を誓う。（学年は新学年）福岡県篠栗町出身の川分は両親と姉2人の影響で4歳から柔道を始めた。幼少期から頭角を現し、篠栗中で2度出場した全国中学校柔道大会では2年で16強、3年で8強入り。強豪校から勧誘もあったが、高校は3学年上