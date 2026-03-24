タレントのヨネスケが、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ヨネスケ＝テレビ朝日提供『突撃! 隣の晩ごはん』でおなじみのヨネスケ。かつて若手議員時代の高市早苗首相の晩ごはんも取材していたことが最近わかったそう。そんなヨネスケは66歳で熟年離婚した後、10年間独身だったが、独り身の寂しさ、コロナ禍での仕事の激減などで鬱になってしまったと話す。そんなときに出