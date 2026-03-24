NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝88.13（-10.10-10.28%） トランプ米大統領がイランと対話したことを公表し、イランの発電所やエネルギーインフラに対するあらゆる軍事攻撃を５日間停止すると発表したことが相場を強く押し下げた。イランのモハンマド・バーゲル・ガーリーバーフ国会議長やイラン外務省はトランプ米大統領の発言を否定しているものの、英フィナンシャル・タイムズ