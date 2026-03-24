米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.848（-0.053） 米10年債4.348（-0.032） 米30年債4.918（-0.020） 期待インフレ率2.337（-0.049） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。トランプ大統領がイランの発電所やエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう米国防総省に指示したとの投稿を受けて、上昇していた利回りは急低下。原油