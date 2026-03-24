ドルの戻り売り優勢ドル円は１５８円割れ試す動きもトランプ投稿で雰囲気が急変＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドルの戻り売りが優勢となり、ドル円は１５８円割れを試す動きも見られた。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も戻り売りに押されている。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている格好。