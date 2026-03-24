昨今、急速に大学側が枠を広げつつある「年内入試」。従来の一般選抜よりも、学校推薦型選抜や総合型選抜に比重が移りつつあるのが、大学のレベルを問わずトレンドといえるだろう。こうした中、とるべき受験戦略はどう変わってくるものなのか。そして見落とされがちな“年内入試の落とし穴”とは――。これまで全国5000塾、合計2万人にも及ぶ関係者に取材した実績を持つ教育ジャーナリストの西田浩史氏が、その実態を明かす。【