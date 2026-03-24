日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜・午後１１時２５分）が２２日に放送され、ゲストの姿にネットが驚がくした。この日はヒット曲を「口パク」でパフォーマンスする「夜の口パクヒットスタジオ」を放送。浜田雅功が「さらば恋人」、遠藤章造が「襟裳岬」など出演者が口パクする中、初登場したのは俳優・石田純一と息子・いしだ壱成。ロックバンド「Ｂ’ｚ」の「愛のままにわがままに僕は君だけを