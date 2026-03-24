怒涛の展開かTBS系日曜劇場「リブート」が1月期ドラマでぶっちぎりの大ヒットとなっている。初回の世帯平均視聴率は13.3％（ビデオリサーチ、関東地区）と「VIVANT」の同11.5％を上回る好発進。その後、1桁台に後退する週もあったが、22日に放送された第9話は11.3％だった。クライマックスとなる3月29日放送予定の最終話（第10話）は、視聴者の予想を凌駕する怒涛の展開となりそうだ。＊＊＊【写真を見る】役に応じて体重を加